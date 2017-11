Diplomático y delegación comercial china en San Juan Escrito por Escrito por FM Zeta

Marcelo Jorge Lima recibió hoy en Casa de Gobierno al Consejero Económico y Comercial de la República Popular China, Chengyu Zhai, quien le presentó los saludos protocolares.

En la ocasión, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo estuvo acompañado por los ministros de Minería, Alberto Hensel y de Infraestructura y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino.

Es oportuno consignar que el Consejero Económico y Comercial de la República Popular China concurrió acompañado por la gerente regional de Latam – China Energy International Company, Paula Zhang; el primer representante de la oficina de representación de Shandong Gold en Argentina que corresponde al Shandong Group, Shu Rilai; el gerente de Atención al Cliente de China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd Sucursal Argentina, Wang Ziqin; la gerente de Ventas de Huachuang Tianyuan Industrial Developing Co. Ltd, Nancy Wang; el gerente general de China Railway Group Limited – sucursal Argentina, Liu Yuexiang; el gerente general de Dahua Argentina S.A., Zhang Yingwen; el gerente de ventas de Shandong Kerui Group, Zhang Wei; el gerente general de Pwer China Ltd Sucursal Argentina, Tu Shuiping; el presidente de MCC Minera Sierra Grande S.A., Chen Qifang y el representante del Eximbank de China, Zhang Zihang.