Conmemoraron 30º aniversario de la Defensoría del Pueblo Escrito por Escrito por FM Zeta

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo de la provincia, Marcelo Jorge Lima, encabezó junto al titular, Julio César Orihuela, la celebración del treinta aniversario de la creación de la Defensoría del Pueblo de San Juan que contó con la participación de Defensores del Pueblo de distintos puntos de la República Argentina y representantes de la República Plurinacional de Bolivia.

En la ocasión, estuvieron presentes los diputados provinciales César Aguilar, Edgardo Sancassani, Fernando Moya, Andrés Chanampa y Héctor Pérez; el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, el titular de Defensa al Consumidor, Elías Álvarez; personal de la Defensoría del Pueblo de San Juan e invitados especiales.

Asimismo, participaron especialmente invitados el Defensor del Pueblo de la República Plurinacional de Bolivia, David Tesano Pinto; la adjunta defensorial para la Defensa y el cumplimiento de los Derechos Humanos, Nadia Crustarifa; el Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca; el delegado en Formosa de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Julio Santander; el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia; el Defensor del Pueblo de Salta, Nicolás Zenteno; el Defensor del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido; el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Córdoba, Hugo Pozzi y el Defensor del Pueblo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Ismael Rins.

El presidente del Foro de Abogados de San Juan, Marcelo Arancibia fue quien abrió la lista de oradores y ofreció la bienvenida a todos los visitantes y destacó su satisfacción de recibirlos y a la vez poder celebrar los treinta años de vida de la Defensoría del Pueblo de San Juan.

Luego, hizo uso de la palabra el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia, quien entre otros conceptos expresó que “para mí es una alegría venir al cumpleaños de la mamá de las Defensorías del Pueblo, porque es la Defensoría más vieja de América, somos todos los defensores hijos de esta defensoría, así que yo estoy viniendo a una fiesta y no una reunión protocolar” y a continuación hizo entrega de un presente a Julio César Orihuela.

Más adelante, se dirigió a los presentes el Defensor del Pueblo de San Juan, Julio César Orihuela, quien manifestó entre otros conceptos que “cuando venía entrando un periodista me paró y me dijo qué balance hace usted de los treinta años de gestión de la Defensoría del Pueblo y, realmente las épocas fueron cambiando, cuando la Defensoría fue incorporada en la Constitución provincial y fue puesta en funcionamiento después, la gente no sabía que era” y añadió luego que “proyectamos hacer dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo, una Defensoría de la Niñez, de los Discapacitados”.

Por último, hizo uso de la palabra el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Marcelo Jorge Lima, quien puntualizó tras transmitir los saludos del gobernador de la provincia, que “es una bisagra en la historia nacional, a partir de la recuperación de la democracia en 1983, aparece la necesidad de repensar el contrato social y nuestras instituciones y así quedó plasmado en distintos textos constitucionales la normativa vigente que surge la necesidad de aggiornar nuestro andamiaje jurídico”.

Destacó que “aparece la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, para la intermediación y defensa de los intereses difusos colectivos de tercera o cuarta generación”.

Finalizó diciendo que “quiero felicitarlos por este aniversario, treinta años de transitar en la historia de nuestra provincia con un cúmulo de experiencia y acciones concretas, además de esto, esta metodología de intercambiar experiencias con el resto de los Defensores, creo que sirve para continuar construyendo una sociedad más humana y más justa”.

Cabe señalar que fue firmado un convenio para la capacitación académica del personal de las defensorías y para la realización de diversas acciones en favor del desarrollo de estos organismos.