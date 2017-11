Apertura del VIII Modelo de la Cámara de Senadores de OAJNU Escrito por Escrito por FM Zeta

El recinto de sesiones del Poder Legislativo sanjuanino fue sede de la VIII edición del Modelo de Cámara de Senadores de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), cuya apertura fue encabezada por el diputado provincial Pablo García Nieto.

Durante la presentación habló la coordinadora de la presente edición, Guadalupe Cabral, para referirse a la organización del modelo e informó que “el tópico general que abordaremos es sobre jóvenes en situaciones de marginalidad y dentro de esta temática trabajaremos tres comisiones: banca de mujeres como comisión uno; justicia y asuntos penales como comisión dos; y trabajo y prevención social como comisión tres”. A continuación agregó que “el fin de este tópico es generar conciencia en sí en todo lo relacionado con el tema de mujer y que se tenga presente el aporte que hace la mujer en todo lo que suma en su vida”.

Luego, el secretario de Coordinación de Proyectos, Darío Rubia agradeció la participación de todos los jóvenes presentes y la colaboración de la Cámara de Diputados y comentó que “la Cámara de Senadores año a año va creciendo y formando nuevos jóvenes para que sean protagonistas y responsables de la realidad que vive la juventud en San Juan. Este modelo tiene como fin que ustedes conozcan un poquito más de la realidad en la que están día a día, que conozcan cómo funciona nuestro Estado argentino, cómo hacen las personas que vamos y votamos cada dos años dentro de su trabajo diario en el parlamento. Tenemos como fin que ustedes salgan empoderados y conozcan cada una de las realidades de todos los jóvenes de San Juan y de la Argentina, de las provincias y principalmente de lo que pasa día a día”.

Más tarde, la directora ejecutiva de OAJNU, María Victoria Cortez, expresó que “no me queda más que agradecer porque si no fuera por ustedes, autoridades y participantes que año tras año confían en nosotros para hacer esto posible, no estaríamos aquí hoy. Esto es un trabajo de mucho tiempo, muchos años, esperemos que sean cada vez más años y solamente siento la responsabilidad de hacerles llegar un mensaje que como una joven, utilicemos estos espacios de ONG, asociaciones civiles, o cualquiera de la vida civil para verlos como herramientas que nosotros tenemos para transformar nuestra realidad y así crear una sociedad cada vez más democrática y promotora de derechos”.

Para finalizar el diputado Pablo García Nieto brindó la bienvenida a todos los jóvenes presentes y felicitó a los jóvenes de OAJNU. Acto seguido señaló que “ustedes son familiares nuestros porque hemos compartido, desde hace muchos años, sus inquietudes, estamos siempre a disposición desde la Cámara de Diputados también durante varios años para que puedan seguir empoderando a jóvenes. Una tarea muy apasionante pero que también es difícil llevar y por eso todos tenemos el deber de estar acompañándolos”. La necesidad hace que tengamos que ampliar la base de la democracia para hacer una democracia más consolidada y esa ampliación es sin lugar a duda con la participación de todos ustedes. Por ello, como jóvenes en el parlamento sanjuanino, donde hablan, discuten, plantean posiciones pero principalmente fijan objetivos para concretarlos, es que les deseamos una muy feliz jornada”.

El acto de apertura concluyó con la entrega de la resolución que declaró de interés “Educativo, Cultural y Social, el VIII Modelo de Senadores de la Nación”, para dar luego transcurso a la sesión con el desarrollo de los temas tratados en las comisiones.