El Ministerio de Educación no aprueba el Manual sobre Santiago Maldonado Escrito por Escrito por FM Zeta

Las autoridades revelaron que los padres están pidiendo a las escuelas que no usen el material que armó CTERA.

La central educativa nacional CTERA acaba de lanzar un instructivo para tratar el caso de Santiago Maldonado en las aulas. En San Juan, desde UDAP dijeron que lo implementarán en las escuelas, pero desde Educación aseguraron que por el Ministerio no pasó ese material y por ende, no autorizarán su aplicación. El instructivo ya causó polvareda porque el gremio docente pide a los maestros que les digan a los alumnos que a Maldonado lo detuvo y desapareció Gendarmería, algo que por ahora es una denuncia en la Justicia. Según un relevamiento encarado por el Ministerio de Educación de la provincia, los padres se están anticipando para pedir que en las escuelas no se utilice ese material.



"Queremos fortalecer la conciencia de la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y reivindicar la lucha por los derechos humanos", dijo Luis Lucero, de UDAP. Con este argumento, el gremio local dice que bajará los contenidos a todos los niveles de las escuelas sanjuaninas. Al respecto, la directora de Educación Primaria, Patricia Basualdo, dijo que "no ha llegado ningún pedido de autorización para abordar este tema de la manera que proponen los gremios en las aulas, por lo tanto no se va a abordar". Agregó que en el área de Primaria, "los mismos padres ya se anticipan al tema, son los veedores. Piden en las escuelas que les avisen si van a tratar este tema y cuándo para no mandar a sus hijos a clases ese día".



Por su lado, Lucero agregó que "creemos que las escuelas son un lugar privilegiado para la construcción de la ciudadanía y la lucha por el respeto de los derechos humanos. Vamos a sostener esta conciencia sobre la desaparición forzosa de Maldonado". Al respecto, Basualdo dijo que "desconozco el contenido del cuadernillo. Sé como una ciudadana común que se están haciendo las investigaciones pertinentes en el caso Maldonado, por lo que no puedo emitir un juicio de valor en relación de algo que no está definido. No digo que sea un delito lo que están haciendo los gremios, pero no pueden emitir un juicio sobre algo que la Justicia aún no define. Hacer esta afirmación sin fundamentos no es lo correcto, y menos para trabajarlo con niños". La funcionaria agregó que "los docentes deben abordar los temas con objetividad, porque la educación es laica y apolítica, sin adoctrinamientos. Los docentes no están autorizados a trabajar el tema de la desaparición de Maldonado como lo proponen los gremios". También afirmó que, según un relevamiento, en las escuelas primarias no están abordando el tema y se notificó a los supervisores para que estén al tanto.



Según Lucero, pretenden trabajar los contenidos en el aula con distintas actividades que proponen los manuales, como lectura, pintura de murales e interpretación de canciones.