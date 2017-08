Abordaje Territorial Escrito por Escrito por FM Zeta

Durante la mañana de hoy, el intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda, asistió al acto de entrega de 177 pares de anteojos, en el marco de los Operativos de Abordaje de Abordaje Territorial, que tuvo lugar en la escuela Provincia de Buenos Aires, ubicada en General Paz 993 oeste.

Este abordaje realizado entre el Municipio de la Capital en coordinación con el Ministerio de Desarrollo y Promoción Social de la Provincia, contó además con la presencia del ministro de esta cartera gubernamental, Walberto Allende, el diputado por Capital, Lic. Leonardo Gioja, el Pte. del Concejo Deliberante, Abog. Juan Pablo Dara, los concejales Javier García y Gabriel Castro, el Secretario de Gobierno de la Comuna, Dr. Sergio Ovalles, el director de Desarrollo Humano de la comuna, Lic. José Luis Aciar y demás funcionarios de la provincia y municipales, así como también autoridades educativas y alumnos de dicho establecimiento educativo.

En la oportunidad el intendente Aranda, felicitó al gobernador de la provincia, Sergio Uñac por esta iniciativa del Abordaje Territorial y al propio ministro Allende por su gran sensibilidad, asistiendo no tan solo a Capital sino a los distintos departamentos “Y sabemos que tenemos muchas necesidades en Capital y este es un mecanismo muy bueno para resolver muchos problemas”.

Y en relación a la entrega de lentes el jefe comunal sostuvo que “y esto va mucho más allá porque la posibilidad de detectar que un chico no ve bien, tiene consecuencias para adelante, porque uno a veces no sabe si tiene problemas de aprendizaje, dolores de cabeza y no sabemos porque, y por ahí son temas fáciles de resolver” . Además remarcó que este tipo de operativo le permiten a los chicos que no sabían que no veían bien y que ahora lo pueden hacer, “y esto quiere decir que pueden leer mejor y se pueden educar mejor y con chicos mejores educados tenemos una mejor ciudad y una mejor Capital, que es a lo que estamos apuntando”, remarcó el jefe comunal.

Luego el Ministro Walberto Allende hizo lo propio, destacando el trabajo que realiza en forma permanente el Municipio de la Capital, a través de su intendente, Franco Aranda, detectando la problemática existente en distintos sectores de este departamento y que en forma conjunta con el gobierno “tratamos de hacer este abordaje, para llevar una mejor calidad de vida a la comunidad, tanto en Capital, como así también por instrucciones precisas del gobernador Uñac, como en todos los departamentos de la provincia”.

Luego en el pasaje final de la ceremonia, los alumnos emocionados recibieron los 177 pares de anteojos por parte de las autoridades presentes.