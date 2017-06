Lanzaron la Semana de Prevención de las Adicciones Escrito por Escrito por FM Zeta

El vicegobernador de la provincia, Marcelo Jorge Lima, presidió en la sala “Ricardo Colombo” de Casa de Gobierno el lanzamiento oficial de la denominada “Semana de Prevención de Adicciones” que comenzará el próximo miércoles 21 de junio y extenderá sus actividades hasta el domingo 2 de julio.

En la presentación estuvieron presentes para acompañar al vicegobernador, la diputada nacional, Daniela Castro; los legisladores provinciales Daiana Luna y Eduardo Banega; el secretario de Desarrollo y Promoción Social, Armando Sánchez; al subsecretario de Desarrollo Social, Nelson Lezcano; el director de Abordaje Integral de las Adicciones, Raúl Ontiveros.

Tras la proyección de un video institucional, hizo uso de la palabra el director de Abordaje Integral de las Adicciones, Raúl Ontiveros, quien destacó que “desde hace un tiempo atrás, desde que se empezó a trabajar en la Dirección Provincial de Adicciones nos pusimos como objetivo que esta fecha, el 26 de junio, instituido como Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido de las Drogas por las Naciones Unidas, no pasara desapercibida en San Juan”.

Continuó diciendo que “ha habido una gran labor de parte de todos los profesionales y personas que integran la dirección, en particular de los profesionales de los UMA, que son las Unidades Municipales de Adicciones y con mucho orgullo y alegría podemos presentar a la comunidad sanjuanina un cronograma de actividades que se nos desbordó de la semana, son casi dos semanas y que van a estar presentes en todos los municipios bajo el criterio de poder brindarles a los chicos y las familias espacios de debate y encuentro, donde podrán inclusive hasta jugar”.

Finalizó diciendo que “hay una actividad central que nos va a convocar para el día 25 de junio, el día anterior al Día Internacional que será en el Parque de Mayo, a las 15 y que contará con la visita del titular de la SEDRONAR, Roberto Moro, que vendrá especialmente a acompañarnos”.

Por su parte, al dirigirse a los presentes el vicegobernador Marcelo Lima dispenso en primer término la ausencia del gobernador Sergio Uñac y puntualizó que tanto el mandatario como el ministro de Desarrollo Humano han establecido como una política de Estado la lucha contra este flagelo que son en principio las adicciones, término amplio que tiene que ver con el hábito de contaminar la voluntad. En ese sentido, el Estado debe estar presente las Naciones Unidas eligió el día 26 de junio como el Día Internacional contra el uso indebido de las Drogas”.

Continuó diciendo que “la provincia ha organizado durante toda esta semana un abordaje territorial en cada uno de los centros, con una actividad completa que tiene que ver con dos frentes, en primer lugar con la prevención y luego con la asistencia”.

Más adelante, indicó que “quisiera destacar aspectos importantes que son realizados en la provincia y no son llevados a cabo en otras jurisdicciones y es la determinación acerca de las condiciones en las que se encuentra la provincia, por eso quiero felicitar a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano porque no se puede abordar una problemática si no se conoce a ciencia cierta dónde estamos parados y en este sentido, la provincia está trabajando sobre programas que tienen que ver con determinar en forma concreta la problemática de las adicciones de una manera real y a partir de allí, el abordaje a esta problemática en primer lugar la prevención a partir de la educación porque en la educación hay dos estadios, el primero es la familia que es la matriz del psiquismo, a partir de allí desde el Ministerio de Desarrollo Humano se está fortaleciendo a las familias desde la prevención y la asistencia. Muchas veces cuando en una familia existe una persona que es drogadependiente hay que saber cómo abordar la problemática”.

Aludió luego que “la familia, la docencia, es decir, el maestro y todos los actores sociales deben estar capacitados para enfrentar esta problemática y no excluirlos, sino que la conducta de estos actores sociales debe incluir y paliar este flagelo”.

Finalmente, el vicegobernador sostuvo que “por eso creo que es muy importante en primer lugar la determinación de políticas de Estado y en segundo lugar, prevenirla y asistirla desde un programa integral, pero previo a esto el conocimiento”.