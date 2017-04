Importantes obras se realizarán en Bermejo, Marayes y la Planta Escrito por Escrito por FM Zeta

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac presidió el acto de anuncio de obras de construcción de 70 viviendas, la pavimentación de 2,5 kilómetros del circuito de San Expedito, la construcción del acueducto de agua potable de la planta, un playón polideportivo, subsidio para el cierre perimetral del club Sportivo Social, un puesto Policial y 2 millones de pesos para la construcción del Santuario de San Expedito, que beneficiará a los habitantes de Bermejo, Marayes y la Planta, en el departamento de Caucete.

Para la realización de las obras se firmó convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, de Infraestructura y Servicios Públicos y de Gobierno, y Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

Se construirán en total 70 viviendas distribuidas en las localidades de Bermejo que se construirán 45, 15 en la Planta y 10 en Marayes.

La obra de pavimento es de 2,5 kilómetros desde el templo hasta la finalización del circuito.

La construcción del acueducto tendrá un costo de 40 millones de pesos y el 10 de mayo es la fecha para la publicación de la licitación. Beneficiará a más de 250 familias.

El gobernador Uñac sostuvo que “cuando tenemos una mirada colectiva y global se pueden conseguir muchas cosas, como estas obras que son para mejorar la calidad de vida y que hacen a la igualdad de oportunidades de los habitantes de estas tres localidades”.

Agregó que “me he enorgullecido siempre que el interior tenga las mismas oportunidades que tienen los grandes centros urbanos. En una provincia como San Juan, del buen sol y del buen vino, el sol debe salir para todos en San Juan, no debe haber un sol que caliente y abrigue a algunos y a otros no. Porque el estar lejos haciendo patria en el lugar que a uno le ha tocado debe ser motivo de orgullo para ustedes y un motivo de compromiso para nosotros”.

Calificó a Bermejo como que “es un lugar que tiene trascendencia nacional e internacional vinculado a la fe, a la religiosidad y al turismo, y debía tener esta mano protectora del Estado para realizar las cosas que la gente necesita”.

El mandatario señaló que “el 10 de mayo estará la publicación para la construcción de la planta de agua potable” , a la vez que indicó que "cuando tengamos los terrenos, vamos a realizar un proceso rapidísimo de adjudicación de las empresas para la construcción de las viviendas. Es un paso en positivo que les va a permitir vivir mejor”.

Agradeció el compromiso de los habitantes diciendo que “soy testigo presencial que es un lugar muy visitado” y que “por encima de las banderías políticas, podemos trabajar y cumplir con las necesidades de la comunidad”.

“Gracias por confiar. Rápidamente nos vamos a poner a trabajar en conjunto. Esta es una tarde de felicidad para todos, una tarde en que con mucha fe vamos a construir un nuevo Bermejo, un nuevo Marayes y un nuevo La Planta también" concluyó Uñac.

En tanto, el ministro de Desarrollo Humano Walberto Allende dijo que “es una tarde distinta, particular, es el comienzo de un trabajo en conjunto para que estas comunidades lo disfruten y sientan que son parte de la provincia”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, detalló las obras diciendo que “vamos a pavimentar 2,5 kilómetros desde el templo hasta la finalización del circuito. Vamos a tener totalmente cerrado el circuito San Expedito totalmente pavimentado. En forma inmediata a muy corto plazo se va a realizar la obra".

Además, el padre David Gómez indicó que “es una gran alegría recibir estas obras por gracia de dios y por obra del gobierno”, a la vez que añadió: “Todo lo que el hombre recibe como donación por parte del Estado se llama bien común y es una obligación del Estado ayudar a todo el pueblo, en este caso a una pequeña porción de Bermejo. El Estado está cumpliendo y surge otra obligación que es por parte del pueblo: cuidar lo que se nos da, saber administrar lo que nos concede, porque nos va a engrandecer el espíritu".

Finalmente el intendente Julian Gil agradeció al gobierno de la provincia las obras diciendo que "eran muy esperadas y necesitadas por los habitantes, porque especialmente las viviendas son para mejorar la calidad de vida de los lugareños".