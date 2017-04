Paritarias: Los gremios docentes aceptaron la propuesta del Gobierno Escrito por Escrito por FM Zeta

Tal como se esperaba, los números que ya habían recibido el beneplácito de los dirigentes sindicales recibieron el OK.

Tras más de cuatro horas de negociación marcadas por un absoluto hermetismo de ambas partes, llegó al final la paritaria docente. Y luego de un par de horas más, las bases también aceptaron la propuesta llevada por sus dirigentes.

El acuerdo está cerrado sobre un aumento del 22% en el valor índice dividido en dos tramos: 16% retroactivo a marzo y un 6% en agosto.

Esta propuesta del Ejecutivo mejora la anterior que marcaba 14% de aumento en un primer tramo, 8% en un segundo tramo a pagar desde setiembre y en la que no estaba asegurada la retroactividad. Por lo tanto, los docentes cobrarán el aumento con la liquidación de estos días.

Otro dato clave es que se mantiene la cláusula gatillo, por la cual se actualizará el salario en caso de que la inflación supere el 22%, en los números oficiales.

El item E66 (Suma fija no bonificable), uno de los puntos importantes de la negociación, queda de la siguiente manera:

Antigüedad de hasta 1 año: 450 pesos

Entre 1 y 4 años: 950 pesos

Entre 5 y 9 años: 1150 pesos

Más de 10 años de antigüedad: 1500 pesos

El Fondo Compensador también sufrió una modificación notable. De los 840 pesos no remunerativos, no bonificables y 616 pesos remunerativos y no bonificables, se pasó a 1.405 pesos de marzo a julio no remunerativos: estos 1405 pesos, se descomponen después en 696 pesos remunerativos y $840 no remunerativos.

El item A56, de Estado Docente, se fijará en 1.650 pesos.

Los dirigentes sindicales dijeron al salir del cónclave que no harían comentarios hasta tanto las bases conocieran la letra del acuerdo, pero fuentes del Gobierno adelantaron que el tema está cerrado, por lo que la comunicación de los gremialistas a sus trabajadores fue prácticamente de forma.

Tanto gremialistas como funcionarios de la provincia confirmaron que el tema de los días a descontar por los paros docentes "no estuvo en la negociación”. El secretario General de UDA, Julio Rosa, al salir, declaró: "Eso se verá más adelante, lo importante es ir paso a paso y la propuesta salarial que ofreció el Gobierno”.