La Cruz Roja Argentina realizará un encuentro de Voluntarios Escrito por Escrito por FM Zeta

San Juan será sede del encuentro nacional de Voluntarios de la Cruz Roja Argentina los días 25, 26 y 27 de noviembre próximo, con la participación de alrededor de 600 voluntarios de un total de 150 mil personas que la institución tiene en todo el país.

Así fue informado el gobernador de la provincia, Sergio Uñac esta tarde de parte del presidente de la Cruz Roja Argentina Diego Tipping, que en el marco de la Fiesta Nacional del Sol la institución realiza una campaña de 1 millón de firmas para actualizar la ley de la Cruz Roja que data del año 1893.

Tras la reunión con el primer mandatario, Diego Tipping dio mas detalles del cambio de la ley diciendo que “se busca proteger, entender al voluntariado como una carga pública para fomentar y potenciar este tesoro que tiene la República Argentina, no son solo nuestros voluntarios, sino todos”.

Agregó que “se busca eliminar los impuestos directos e indirectos que gravan la emergencia. Como no pasa en ningún otro lugar del mundo, la ayuda humanitaria paga IVA en la Argentina, lo que hace que nuestros fondos ante una situación de catástrofe rindan un 21 por ciento menos y eso hay que destrabarlo”. Asimismo dijo que “buscamos también crear un registro que lleve adelante la capacitación de los primeros auxilios, RCP y el servicio de socorrismo para evitar los accidentes ocurridos, por ejemplo en las fiestas electrónicas. En ninguna ley te dice que son los primeros auxilios y cuál es su alcance, esto es clave porque tenemos que cambiar conductas”.

El funcionario señaló que “la Cruz Roja es la red humanitaria más grande con presencia en 190 países y 100 millones de miembros. La Argentina fue el primer país de los 35 de América en tener una cruz roja”. La cruz roja trabaja en tres ejes de acción en la Argentina, gestión de riesgo, emergencias y desastres, es la única organización que está en las tres etapas de la emergencia en el antes, durante y después. También indicó que “trabajamos en educación con 65.000 alumnos entre educación formal y no formal en nuestras 35 escuelas, somos los principales formadores de enfermeros y guardavidas en Argentina y realizamos muchísima promoción de la salud, violencia de género, seguridad vial, VHI Sida”.

Sobre el trabajo de la Cruz Roja en la provincia dijo que “tenemos formados voluntarios con estándares internacionales en respuesta de emergencia, en prevención sísmica, en todas las hipótesis de riesgos forman parte de nuestro equipo nacional de intervención, tenemos una gran cantidad de voluntarios”, a la vez que señalo “lo digo siempre San Juan se hace notar en el país, parece que esta tierra es un manantial de voluntarios”. Finalmente sobre el significado de ser voluntario subrayo que “es una forma de entender la vida ,entender que no hay que exigirle todo al estado, sino que todos nosotros como miembros de una sociedad tenemos una responsabilidad primaria que significa, que no podemos ser felices si el del lado no es feliz, tenemos que ayudar”.