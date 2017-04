Buscan el crecimiento económico mediante el desarrollo social de las personas Escrito por Escrito por FM Zeta

La Jornada pretende ser generadora de un espacio para el intercambio de experiencias, fomentar la articulación entre el sector público, privado, instituciones y asociaciones de la provincia, así como dar a conocer las últimas tendencias e investigaciones en el campo de la Responsabilidad Social.

En el auditorio del Museo Franklin Rawson se realizó la primera jornada provincial de responsabilidad social.

De la actividad participaron el gobernador de la provincia, Sergio Uñac; el vicegobernador, Marcelo Lima; el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende; el ministro de Educación, Felipe de los Ríos; el director Nacional de Acreditación de Organizaciones, Agustín Dellagiovanna; el secretario de Promoción Social, Armando Sánchez; director de Desarrollo Local y Economía Social, Mauro Quiroga; Mónica Coca, vice rectora de la UNSJ, Rector de la UCC, Claudio Larrea; entre otras autoridades presentes.

En primera instancia, Mauro Quiroga, a cargo de la dirección de Economía Social, señaló que “esta jornada busca unir el esfuerzo del sector privado junto a la articulación del gobierno provincial y la apreciación de la comunidad. Hemos generado una mesa de dialogo integrado por varios sectores y la verdad que esta iniciativa nos permite generar varias acciones que permiten aportar desde este espacio a la comunidad para su desarrollo”.

El funcionario señaló que “pretendemos es que la responsabilidad social llegue a todos los sectores que cada empresa pueda aportar desde el espacio que esta para que tengamos un San Juan mejor”.

Por su parte, el titular Nacional de Acreditación de Organizaciones, Agustín Dellagiovanna, destacó que, “desde hace un año que venimos reuniéndonos con el ministro Allende y Mauro Quiroga, pensando en cómo promover la responsabilidad social en la provincia, de cómo poder articular acciones crear sinergias y afectivamente lograr el cambio que tuviera impacto real en cada una de las comunidades de San Juan”.

“Este deseo es parte de una estrategia de un deseo mucho mayor que es conformar una red federal de responsabilidad social de lograr el compromiso en cada una de las provincias de nuestro país y en este año y medio hemos recorrido casi todas las provincias y nos hemos encontrado con muy buenas experiencias pero también con mucho compromiso de parte de los gobiernos y San Juan no se queda atrás, realmente es muy importante tener el apoyo del gobierno que impulsa a que el presidente Mauricio Macri que permite el trabajo articulado para realmente llegar a quienes más lo necesitan”.

Seguidamente, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende expresó que “Estamos seguros que van a haber conclusiones que nos va a permitir poder mejorar todo lo que se ha venido avanzando. Hay un sector importante de empresarios, comprometidos con la realidad y por supuesto el acompañamiento del gobierno provincial que nos permite coordinar tareas que tienen que ver primeramente con mejorar ese sector de la comunidad”.

“Para muchos puede ser una actividad nueva, y muchos desconocen también, la tarea que hace cada una de las empresas en los lugares donde están radicadas. Estamos convencidos, que en esta jornada de trabajo vamos a saber asimilar las experiencias de cómo se está trabajando en otras provincias, para ver en que podemos mejorar y por supuesto el compromiso siempre de manifiesto del gobierno provincial, de trabajar en conjunto. El Gobierno de la Provincia, empresarios de la Provincia de San Juan, con todo el acompañamiento del Gobierno Nacional”, finalizó.

Finalmente, el Gobernador Sergio Uñac, señaló que “Si miramos la historia reciente y no tan reciente también, vemos que el excesivo pensamiento individualista, nos ha llevado a tener conclusiones y resultados que han sido absolutamente complejos, o nefastos para la sociedad, para el mundo, para el país y también para la provincia. Es hora de que podamos entender que habitamos una sociedad, que necesita tener una mirada colectiva. Y que más allá de las responsabilidades y del lugar que nos toque, nosotros podemos articular con los otros sectores de la sociedad, tratando de en este caso, trabajar en algo que es muy caro a los sentimientos del propio sector empresario”.

“Hay que hacer actividades que permitan ganar dinero, porque si no, no se puede generar empleo. Y tanto el sector público, al cual represento, como los sectores privados, que tenemos identidad de objetivos, mantenemos una sola premisa, que es poder generar empleo como único mecanismo de generación de igualdad de oportunidades para todos. Y me parece que en esta jornada podemos avanzar en eso, tener esta mirada necesaria, tratando de establecer que deben hacer las empresas y de qué forma. Y creo, particularmente que en una sociedad que se desarrolla, si tenemos una mirada global apuntando al bien común, es mucho más fácil, poder cumplir con estos objetivos”, finalizó.

La actividad estuvo organizada de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de Desarrollo Local y Economía Social; el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Subsecretaría de Responsabilidad Social; la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad Católica de Cuyo, a través de su Secretaría de Extensión.

El desarrollo sostenible persigue el crecimiento económico continuado contribuyendo al desarrollo social de las personas y cuidado del medio ambiente. De esta manera, a través de una política de desarrollo local se tienen en cuenta las características propias de cada región como lo son la disponibilidad recursos humanos y materiales, el grado de desarrollo tecnológico, las actividades productivas de la zona, el grado de apertura económica de los mercados, el desarrollo socioeconómico, estructura social y política, cultura y tradición. Es por ello que las estrategias de desarrollo local se llevan a cabo de manera diferente en cada territorio, según las características y necesidades de cada comunidad permitiendo alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad.