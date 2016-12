Autoridades se preparan para el procedimiento de Flagrancia Escrito por Escrito por FM Zeta

Detalles Creado: 23 Diciembre 2016 Imprimir

Imprimir Correo electrónico

Autoridades del Ejecutivo, Judicial y de la Policía, expusieron sobre la nueva Ley de Flagrancia en el Centro de Convenciones de la Central, para la Plana Mayor de la Policía. El objetivo es acercar procedimientos y normativas que acompañarán la ley, a las partes que tendrán a cargo su efectiva aplicación.

La charla sobre la Ley de Flagrancia estuvo a cargo del Ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, el Fiscal General de la Corte Eduardo Quattropani, el Jefe de la Policía de San Juan Luis Walter Martínez, y los fiscales Daniel Guillen y Fabricio Medici.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio de Gobierno, acuerdan en que para el año que viene debería estar lista la nueva Ley para comenzar su implementación, y para ello es necesaria la capacitación de cada parte interviniente.

“Por ley 1465 se legisló el procedimiento de Flagrancia, con dicho procedimiento se pone en vigencia en la provincia el sistema acusatorio (…) es correcto sostener que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Gobierno a través de la Policía de San Juan, deberán articular políticas de persecución penal y coordinar acciones, a fin de lograr los resultados en materia de prevención e investigación que la sociedad necesita”, explicó el Fiscal Fabricio Medici, a modo de introducción, y agregó “por primera vez en la Provincia, la Justicia estará en el barrio”.

El Dr. Eduardo Quattropani resaltó la voluntad del Poder Político Provincial para poder concretar este proyecto. Dijo que “esta charla no es una conferencia, sino la primera reunión de debate e intercambio con la Policía”.

“El sistema acusatorio lo que hace es ordenar los jugadores en la cancha. Los jueces estarán en una oficina resolviendo los casos que se les presente, se evitará una Policía huérfana, rogando una orden de allanamiento, una orden de requisa. Este trabajo tiene que ser absolutamente mancomunado y los proyectos absolutamente concertados”, manifestó. Además, insistió en el hecho de que el Ministerio de Gobierno “critique y analice el anteproyecto”.

Luego, el Fiscal Daniel Guillen realizó una exposición en diapositivas relacionada con el protocolo de intervención de la Policía en los casos de Flagrancia. Acto seguido, se procedió al debate y el Ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, emitió su opinión respecto de la etapa que sigue.

“Lo importante es el trabajo mancomunado que deberemos hacer. Si no estamos convencidos y no generamos en los demás un convencimiento, le podremos echar culpa a la ley, pero hoy la responsabilidad de generar un buen trabajo es nuestra”, dijo.

Por otro lado, indicó que las cosas siempre se hacen para mejorarse, y en estos temas no hay techo. “La experiencia me dice que si para comenzar con algo tenemos que tener todo listo y atarlo con un moño, no se empieza nunca, nosotros tenemos que comenzar a dar respuesta y en el camino ir mejorando”, concluyó.