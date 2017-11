Amado Boudou se presenta en Comodoro Py Escrito por Escrito por FM Zeta

El ex vicepresidente que se encuentra detenido en Ezeiza pidió estar presente en una nueva jornada del juicio oral.

El ex vicepresidente Amado Boudou fue trasladado esta mañana desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales de Comodoro Py para presenciar una nueva audiencia por el caso Ciccone. El pedido lo había formulado el propio ex funcionario, antes de que se supiera que Alejandro Vandenbroele comenzó una negociación para acogerse al régimen de arrepentido.

La cita estaba pautada para las 9:30 y Boudou arribó a las 9 a la sede judicial de Retiro: entró fuertemente custodiado, cubierto por escudos y con un casco que impedía ver su rostro.

En instantes volverá a reanudarse el juicio por la compra de la calcográfica Ciccone, donde el ex funcionario kirchnerista está siendo investigado por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona, el ex funcionario de Economía Guido Forcieri, Resnick Brenner y el presunto testaferro Vandenbroele, cara visible de The Old Fund, la empresa que puso los fondos para levantar la quiebra de Ciccone.

De acuerdo con la instrucción, el objetivo de la maniobra era "con­tra­tar con el Estado la im­pre­sión de bi­lle­tes y do­cu­men­ta­ción ofi­cial". Un jugoso negocio millonario, cuyo valor en 2012 ascendía a los 140 millones de pesos.

Boudou está detenido por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en la causa por enriquecimiento ilícito. En esta oportunidad, pidió al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) estar presente en el juicio por la compra de Ciccone, solicitud que le fue concedida. El ex vicepresidente tiene interés en escuchar el testimonio de Guillermo Capdevila, que era director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a fines de 2010, cuando la AFIP le pidió al ex vice que opinara sobre el pedido de moratoria de la empresa.

Se esperan novedades en torno a Vandenbroele. El imputado pidió el ingreso al programa de Testigos Protegidos, por lo que se cree que aportará datos clave como arrepentido en las tres causas por las que está siendo investigado Boudou.

Tanto el ex número 2 de Cristina Kirchner, como su presunto testaferro, están bajo la lupa judicial por el caso conocido como "Ciccone 2", que investiga el origen de los fondos que se destinaron para salvar a la imprenta.

A inicios de octubre, Boudou insistió en que no conoce al abogado Vandenbroele, y se quejó de la "disección" de la investigación que lo puso en el banquillo del juicio oral.

Estos argumentos podrían ser rebatidos si Vandenbroele llegara a aportar datos fidedignos que contradigan o salpiquen al ex vicepresidente en la compra de la firma.

Durante la etapa de instrucción, se reunió información que desmiente al ex vicepresidente: las llamadas entre el empresario y el secretario privado de Boudou, los viajes compartidos entre el abogado y el entonces jefe de gabinete de Boudou, Guido Forcieri, o la admisión de Vandenbroele de que durmió en el departamento del ex funcionario.

En esta línea también se expresó la ex mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, quien declaró la semana pasada en el juicio y aseguró que su otrora pareja dijo que "trabajaba para Boudou y el nexo era Núñez Carmona". "Me dijo que estaban haciendo un negocio con Formosa", aseguró la mujer.