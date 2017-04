Mayor financiamiento nacional e internacional para infraestructura rural Escrito por Escrito por FM Zeta

Con financiamiento del BID, Agroindustria a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) podrá llevar adelante nuevos proyectos en Chubut, Corrientes, Formosa, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán, entre otras.

La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta el acuerdo del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar un nuevo tramo del PROSAP, por medio del cual se llevan adelante políticas públicas que buscan consolidar la infraestructura rural. Será ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria.

En este sentido, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó que "con estos fondos se trabajará en mejorar la competitividad e infraestructura de las economías regionales y aumentar su capacidad productiva".

El decreto reglamentario, faculta al Ministerio de Agroindustria a ejecutar el cuarto tramo de dicho programa por un monto total de 131,4 millones de dólares, días después de la visita oficial del titular del organismo internacional, Luis Alberto Moreno.

Las obras de inversión pública directa tendrán especial acento en la rehabilitación de los sistemas de riego, electrificación, caminos rurales y manejo del fuego en las provincias de Chubut, Corrientes, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán, entre otras. Es importante destacar que en esta oportunidad se incorporará por primera vez a la provincia de Formosa.

Por su parte, el Coordinador Ejecutivo de la UCAR, Alejandro Gennari, explicó que "este nuevo aporte se reflejará en inversiones productivas en muchas provincias, contribuyendo al compromiso asumido por el Presidente y el Ministro de desarrollar del interior de nuestro país".

El monto total asciende a U$S 131,4 millones, con un financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de U$S 100 millones y un aporte local de U$S 31,4 millones, con un plazo de ejecución de 4 años. Los beneficiarios totales del programa ascienden a 23.606 productores y el área de influencia a 620.980 hectáreas.

En sus tres fases iniciales, el Programa lleva ejecutada obras por más de U$S 1000 millones y ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BIRF), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).