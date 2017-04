La oferta de oficinas aumentó 3,7% en el primer trimestre de 2017 Escrito por Escrito por FM Zeta

Ese mercado en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores incorporó en el primer trimestre del año 11.622 metros cuadrados de un nuevo edificio situado en la zona de Plaza San Martín.

El mercado de oficinas en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores incorporó en el primer trimestre del año 11.622 metros cuadrados de un nuevo edificio situado en la zona de Plaza San Martín, la oferta aumentó 3,7% respecto del último trimestre del 2016 y se ubicó en 6,8% del mercado debido a la liberación de espacios en el Microcentro.

Informes de las consultoras inmobiliarias Colliers International y Newmark Grubb Bacre señalan que el stock de edificios de lujo A+ y A totaliza 1.757.659 metros cuadrados.

De acuerdo a los segmentos de mercado, los inmuebles A presentan una disponibilidad de 8,6% para todo su stock, mientras que los A+ reflejan un 4,5 % respectivamente.

En cuanto al comportamiento de la oferta según segmentos del mercado, se observó una tasa de disponibilidad de 4,5 % en inmuebles de categoría A+ (un incremento de 0,3 % respecto del trimestre previo) y de 8,6 % en edificios categoría A (un aumento de 0,2% en comparación con el cuarto trimestre de 2016).

"De esta manera, la tasa de disponibilidad en alquiler registrada en el conjunto del mercado corporativo mantiene la tendencia observada los últimos años, presentando un valor que trimestre a trimestre oscila entre el 6% y 7 %, con variaciones menores entre cada período", comentó Juan Manuel Farola, Gerente de la División Oficinas de la consultora Colliers.

A lo largo del primer trimestre de este año se ha registrado una absorción neta positiva de 8.542 m², situación que se encuentra sobre la media, teniendo en cuenta los comienzos desde el año 2012. Plaza San Martín fue el submercado que ha absorbido la mayor proporción de la demanda, principalmente debido a que el edificio ingresado lo hizo completamente ocupado por una única empresa. En contraposición, Microcentro registró una absorción neta negativa, liberándose más metros de los que se han ocupado.

En cuanto a los precios promedio de alquiler, se mantuvieron en comparación con el último trimestre de 2016. Para el actual período, el valor promedio de oficinas A+ y A se ubica en u$s 25,1 por m², precio que en el período anterior fue de u$s 24,9 por metro cuadrado.

Estos valores representan un ajuste al alza de sólo 0,8 %. No obstante, al realizar la comparación interanual, se observó que los precios se han incrementado un 3,3 %, en tanto el valor registrado en el primer trimestre de 2016 fue de u$s 24,3 por m².

Analizando los valores de acuerdo a las categorías de los inmuebles, el valor en edificios categoría A+ se ubicó en u$s 28,7 por m², lo que representa una caída de 0,3% en relación con el cuarto trimestre de 2016.

Dentro de este segmento, el submercado Catalinas es el mejor valorizado, con un precio promedio que se ubicó en u$s 35 por m². Para inmuebles categoría A, el precio promedio ascendió a u$s 23,6 por m², cuando fue de u$s 23,3 a fines de 2016, registrándose de este modo una variación positiva de 1,2 %.

En esta categoría de inmuebles, el submercado con el precio más alto está en la zona Norte CABA, con un valor promedio de u$s 28,7 por m².

En tanto, para Newmark Grubb Bacre el valor de renta promedio aumentó respecto del cuatro trimestre del año 2016 alcanzando los u$s 27,01 por metro cuadrados por mes, registrándose un aumento del 1,69% en lo que va del año.

Por su parte, Farola agregó que "durante 2017, se prevé la incorporación de 114.0642 m² al mercado de oficinas, siendo Norte CABA el área que más cantidad de metros aportará, en tanto representa el 35% del total.

Esta situación se diferencia de años previos, en los cuales Norte GBA era el submercado con mayor cantidad de metros para aportar al stock.

Macrocentro Sur registra una proporción similar, con un 31% de la superficie a ingresar pero con la particularidad de que, sobre el total de la superficie a incorporar en la oferta disponible, el 63% ya tiene confirmada su ocupación", expresó Juan Manuel Farola.