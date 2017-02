Encontraron a la pareja de jóvenes desaparecida en Brasil Escrito por Escrito por FM Zeta

Interpol logró ubicar a los dos turistas argentinos de 18 años en un camping en Torres, Santa Catarina. Familiares confirmaron que se encuentran bien.

La policía internacional Interpol ubicó en un camping en Torres, Brasil, a dos turistas argentinos de 18 años que eran buscados desde el 30 de enero por sus familias, informó la madre de uno de los jóvenes.

"Están bien, en Torres -estado de Santa Catarina- y la Interpol los ubicó y los llevaron" para formalizar algún trámite, contó Viviana, mamá de uno de los turistas, que había mantenido una comunicación telefónica con su familiar.

Viviana relató que los jóvenes, que no sabían que eran buscados, "se habían mudado de la posada en la que se alojaban a un camping barato que no tenía electricidad", y no podían cargar el teléfono.

El cónsul en Florianópolis, Gustavo Coppa, dijo a Télam que las autoridades diplomáticas habían avisado de la búsqueda a "la Policía Civil, a la policía de apoyo al turista, a la Policía Federal y a los hospitales".

Josefina del Río, del barrio de Chacarita, y Lucas Miguel Ferrer Pinto, de Flores, ambos de 18 años, se comunicaron con sus familias por última vez el 30 de enero cuando estaban en el balneario de Torres.