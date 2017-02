Una mujer logró que su padre admitiera en video que la abusó durante 18 años Escrito por Escrito por FM Zeta

Romina Balaguer, quien actualmente tiene 35 años, viajó desde España a la Argentina para enfrentarse a su padre biológico, Antonio Cisneros, al que denuncia por haberla abusado desde bebé y hasta los 18 años.

Romina, que no usa el apellido de su padre, enfrentó a Cisneros, de 66 años, el 3 de febrero pasado en un restaurante de la localidad bonaerense de Olavarría. Allí lo filmó mientras él comía y lo obligó a que admitiera que había abusado de ella desde pequeña.

La mujer tomó la decisión de buscar esta aberrante confesión, apoyada por una ONG que asiste a víctimas de abuso sexual, ANIMATE, y por un grupo similar de Barcelona.

Según cuenta los abusos que sufrió la afectaron tremendamente, a tal punto que hoy pesa 40 kilos y está bajo tratamiento. Además dice que de niña guardó silencio, porque Cisneros la amenazaba con matar a su madre y a su hermano si hablaba.

Actualmente Romina está casada, y su esposo apoya su lucha y su iniciativa de hacer pública la situación. Según contó debe tomar además medicación que le impide poder ser madre.

Romina hizo público el video en redes sociales, acompañado de este mensaje:

"Aquí están las pruebas de la `La Loca' con 40 ovarios me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre. Ese hijo también abusó de mí a sus 14 años con tocamientos mientras se masturbaba, más palizas y desprecios continuos. La mujer Dora Iris Lahitte estando al tanto de la situación de abuso sexual del cual yo padecía nunca dijo NADA. ANTONIO CISNEROS QUE HOY VIVE LIBREMENTE Y FELIZ EN EL HOTEL ARGENTINO HA RECONOCIDO ANTE MI SU MONSTRUOSO DELITO. Lamentable ninguno irá preso porque la justicia de éste país no existe. Les pregunto Dora Lahitte, Antonio Ramón Cisneros/Waiman y Pederasta ANTONIO CISNEROS: Quien es el loco ahora¿? Las denuncias pertinentes ya están están hechas! ¡JUSTICIA SOCIAL!"

Como dice la misma Balaguer, Cisneros residía hasta no hace mucho en el Hotel Argentino de Olavarría, pero desde que se difundió la información dejó el lugar y actualmente se ignora su ubicación.