Masacre de Hurlingham: El autor de la masacre se negó a declarar

Diego Loscalzo se presentó ante la fiscal Paula Hondeville pero no se refirió al séxtuple crimen. Volvería a ser citado en las próximas semanas. Le espera condena perpetua.

Con la cabeza gacha, sin mirar a los ojos, y un temblor en sus piernas que no paró nunca, lo único que le dijo Diego Loscalzo (35), el autor de la masacre de Hurlingham, a la fiscal Paula Hondeville, fue "sí". Pero no fue una afirmación sobre su autoría en el aberrante hecho que lo tuvo como protagonista. Apenas se refería a que suscribía lo que su defensor oficial comunicaba: que no iba a hacer declaraciones respecto de lo que pasó el último domingo 5 de febrero pasadas las diez de la noche, cuando en menos de 20 minutos asesinó a cinco personas, entre ellas su pareja, la policía bonaerense Romina Maguna, y un bebé que iba a nacer al día siguiente.

Así, Loscalzo estuvo apenas unos minutos frente a Hondeville y volvió a la celda, a la espera de un traslado a la alcaldía de San Martín, donde permanecerá 30 días a partir de hoy, hasta que le den la prisión preventiva. Había llegado a los Tribunales de Morón cerca de las nueve de la mañana y después de tener una reunión con Fernando Rivera, el abogado que le proporcionó el Estado (reemplazó ocasionalmente a Sandra Rolón, quien llevará la defensa a partir de mañana) se encontró con la fiscal. Fue una diligencia breve, apenas un acto formal, pero Loscalzo no ocultó su actitud de abatimiento. "Temblaba con la cabeza gacha, no manifestó nada, no habló", contó a Infobae alguien que participó del trámite.

Hondeville, titular de la Unidad Funcional Especializada en Violencia de Género de Morón, le hizo saber el hecho que se le imputa y la calificación legal. Loscalzo escuchó en silencio sin mirarla a los ojos. Estaba nervioso o simulaba estarlo. La Justicia lo acusa de "homicidio agravado por la condición de pareja preexistente entre víctima y victimario" -en el caso del crimen contra su pareja Romina Maguna-, de "homicidio agravado por el uso de armas de fuego" -contra de sus cuñados Vanesa y José Maguna, su suegra Juana Paiva, y su concuñado Daniel Díaz- y "triple homicidio agravados por el uso de armas de fuego en grado de tentativa" -contra Cinthia López, quien se hizo la muerta para no seguir recibiendo disparos, Mónica Lloret (embarazada) y su hija de 12 años. Por todas esas imputaciones lo más probable es que Loscalzo reciba condena a prisión perpetua.

La fiscal debe decidir además la calificación del homicidio del bebé nonato, que recibió tres tiros, murió en el vientre y salvó así la vida de su madre, quien se recupera en el Hospital Posadas (ella sabe que perdió a su bebé pero desconoce que su marido también fue asesinado). Es una cuestión técnica, doctrinaria, ya que la pena es similar, y a Loscalzo le cabe la perpetua. Pero según pudo saber Infobae, lo más probable es que respecto de ese crimen la Hondeville le impute, luego de recibir los informes médicos, el delito de aborto y no el de homicidio, ya que el bebé murió en el vientre.

Los investigadores están tratando de dilucidar si efectivamente Loscalzo y Maguna vivían en un contexto de violencia de género. Lo que por ahora tienen certificado es que tenían una mala relación, que el asesino discutía mucho con su pareja, que era celoso y posesivo.

Lo más probable es que Hondeville vuelva a citar a declarar al acusado más adelante y de acá a un mes pida la prisión preventiva. La semana que viene -aunque tiene 30 días para hacerlo- la fiscal le tomaría declaración a Lloret. Se trata de un testimonio clave para entender qué pasó en la segunda parte de la masacre, cuando el asesino, luego de matar a las hermanas Maguna y a Díaz, fue en su moto hasta Villa Tesei, donde vivía Paiva y asesinó al resto de sus víctimas.

Respecto de qué arma usó Loscalzo para acribillar a toda la familia de su pareja, los investigadores creen que se trata de la pistola 9 milímetros reglamentaria que pertenecía a Maguna en su condición de policía bonaerense, pero como aún no fue hallada, no está certificado. Lo que se cree es que Loscalzo la vendió para pagarse el pasaje de ómnibus a Córdoba que no llegó a concretar, ya que fue detenido a la altura de la ciudad de Río Segundo.

Lo cierto es que, declare o no Loscalzo, la sentencia sobre su futuro parece firmada. Es como le dijo una alta fuente del caso a este medio: "Está al horno, no tiene salida".