Massa y Stolbizer presentaron la agenda para 2017

Los diputados nacionales Sergio Massa y Margarita Stolbizer repasaron los logros legislativos del Frente Renovador-UNA y del GEN-Progresistas durante el 2016, y adelantaron su agenda legislativa para el año próximo, la cual abarca propuestas en materia de género; educación; justicia, economía y finanzas; trabajo y seguridad.

En diálogo con la prensa, la diputada Margarita Stolbizer expresó: “Somos parte de una Argentina que salió de un proceso político de 12 años que nos dejó menos calidad institucional, más pobres, y falta de una visión de mediano y corto plazo. Estamos donde nos puso la ciudadanía y estamos haciendo lo que ellos quieren: diálogo y cooperación para que a los argentinos nos vaya bien. Trabajamos en la constitución de una alternativa política porque más competencia democrática mejora al Gobierno y mejora a la oposición y los ciudadanos aprovechan los resultados de esa convivencia democrática".

Asimismo, el líder del Frente Renovador Sergio Massa advirtió: “Transitamos un año en el que decidimos caminar juntos y sentimos que Argentina necesita construir una alternativa amplia, plural, pero sólida. Tenemos para ofrecerle a los argentinos liderazgo y transparencia. Coherencia y constancia”.

"Terminamos el año dando un fuerte debate en defensa de los trabajadores y de quienes habían sido relegados por el Gobierno a lo largo de todo el año. Los trabajadores, monotributistas y pequeños y medianos empresarios son nuestra prioridad. Entendemos que el Gobierno atienda las grandes inversiones, pero sentimos que las PyMEs son el motor de nuestra economía porque representan el 80% de nuestro mercado interno. Logramos evitar que el oficialismo siguiera postergando la reforma de Ganancias para adelante. Y sobre todo, conseguimos darle a los trabajadores un Año Nuevo sin tener que pagar un impuesto que grava brutalmente sus salarios”, sostuvo Massa.

“Tenemos que romper con la trampa de que nos gobierna el populismo y la corrupción o el ajuste que gobierna sólo para los ricos. La clase media y los trabajadores deben ser los principales actores del futuro. Nuestro desafío es construir una agenda de valores. Queremos que la transparencia sea un valor, no sólo un leitmotiv para castigar o condenar a quienes no ejercieron con transparencia su cargo. Vamos a ejercer un liderazgo con transparencia y coherencia. No nos alcanza con mostrar que tenemos la vocación de ser alternativa en el futuro, sino que por la tarea de control que nos han dado, tenemos que marcar los errores y mostrar caminos de corrección. No somos oposición que destruye, sino que propone. No somos los que se oponen desde la lógica de la violencia política, somos los que nos oponemos marcando nuestra prioridades y marcándole al Gobierno, que se ha preocupado por los que más tienen, que la clase media y los trabajadores necesitan especial atención”, dijo Massa.

Hacia el final, Stolbizer detalló: “Somos representantes de los asalariados, de los sectores medios y también de los trabajadores precarios, los que día a día luchan para sobrevivir. Argentina necesita devolverle instituciones, agenda y liderazgos ejemplares, porque la democracia se fortalece con la competencia de los mejores”.

En ese sentido, los diputados nacionales Massa y Stolbizer, adelantaron su agenda para el 2017 porque “tenemos una gran agenda de trabajo por delante, queremos discutir el presente y construir el futuro”.

Al respecto, Stolbizer señaló: “Tenemos una agenda de género que pudimos incorporar al debate parlamentario, pero no se trata solamente de la paridad para conseguir los mismos cargos que los varones, sino que es para lograr la igualdad a partir del del empoderamiento de las mujeres”.

Por otro lado Margarita se refirió a la lucha contra la corrupción que “no es meramente moral, porque una política de transparencia no es solamente ir al juzgado y denunciar, por eso debemos incluir una reforma profunda en la ley de ética pública que vuelva a la exigencia de declaraciones juradas y conflictos de intereses”.

Massa asimismo expresó: “Vamos por una propuesta para los mayores que están afuera del mercado del trabajo y que están condenados a vivir en la pobreza mientras no se transformen en planes de empleo los planes sociales. Queremos que el Gobierno se anime a transformar estos planes sociales en planes de empleo para romper con los botines políticos”, y agregó: “Vamos por la Ley Góndola para que los sectores de la economía popular tengan su oferta en las grandes cadenas de supermercado y rompamos con la cartelización de precios porque muchos supermercados en muchos productos le están robando a la gente”.

Tras destacar el trabajo realizado en las últimas semanas en torno al Impuesto a las Ganancias, Massa advirtió: “Necesitamos una reforma en el sistema de impuestos. El Gobierno le sacó impuesto al champagne, a los autos importados, al atesoramiento de dólares y a los viajes al exterior, pero a la hora de discutir una mejora para los trabajadores aparecieron los excesos de responsabilidad fiscal. Si sumamos minería, 90 mil millones de pesos dejó de recaudar el Estado antes de discutir el Impuesto a las Ganancias. Hay que premiar la que trabaja y castigar al que timbea. Tenemos que gravar la renta financiera para que nuestro sistema de impuestos sea más progresivo”.

“Necesitamos un seguro de tasa para que los matrimonios jóvenes puedan cumplir el sueño del crédito hipotecario para tener la casa propia. Vamos a seguir con nuestra agenda para mejorar la seguridad, viene el tiempo de la profesionalización de las fuerzas de seguridad, necesitamos agencias regionales de lucha contra el delito. No nos creemos dueños de la verdad, pero estamos convencidos que nuestra experiencia y mirada sensible pueden ayudar mucho a mejorar la situación grave de inseguridad que vivimos”, añadió Massa.

“Hoy es el tiempo de inaugurar el 2017 contándole a la gente cuáles son nuestras prioridades. Termina un año difícil en el que la gente la pasó mal y donde la inseguridad aparece como dolor. Necesitamos poner una agenda de prioridades que permita que entre todos encontremos el rumbo. Queremos que al Gobierno le vaya bien, y por eso muchas veces es desde nuestra oposición que marcamos la corrección del camino para señalar el rumbo que necesitamos”, destacó Sergio Massa para finalizar.